Da Percassi a Roby Facchinetti, 13 bergamaschi leggono «Il Pacchetto Rosso» - Il podcast

Anna va a trovare per Natale la nonna. Ha voglia di giocare con i bambini del piccolo paese di montagna ma l’atmosfera è poco festosa. Tanta solitudine, ognuno vive la sua quotidianità, senza relazioni. Anche i bambini hanno poca voglia di giocare insieme. Le cose però cambiano grazie a un misterioso pacchetto rosso di cui nessuno conosce il contenuto. Si intitola appunto «Il Pacchetto Rosso» la favola di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, edita da Arka Edizioni, scelta da L’Eco di Bergamo per una sorpresa di Natale.

Ognuno ha scelto un angolo della sua casa o ha registrato direttamente dal luogo dove lavora ed è impegnato quotidianamente, con una registrazione anche intercontinentale: Giorgio Marchesi ha inviato infatti la sua narrazione dal Canada, tra una ripresa e l’altra. Tutti hanno raccontato il valore di questo pacchetto rosso che inizia a girare di mano in mano, come un dono di Natale, e che a poco a poco cambia la vita degli abitanti del villaggio. Un pacchetto che nulla contiene, che non si può aprire, che si dona e si riceve. Che porta fortuna e felicità.

Una favola scelta per il suo messaggio dal cuore grande, come il #cuorebergamasco che raccontiamo ogni giorno sulle nostre pagine, un regalo per tutti i lettori: il video della favola sarà online qui dal 22 dicembre, dal 23 dicembre anche sui nostri social Ig e Fb. Sempre nella giornata del 22 anche il podcast con le voci dei nostri bergamaschi che leggono la favola di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti. Con la speranza che quel pacchetto rosso arrivi a tutti i nostri lettori. Come narra Roby Facchinetti in un passo della favola: un pacchetto solo basta, per tutti noi insieme.