Tornano i titolari

Ai box Carnesecchi, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, in Puglia Sarri dovrebbe riproporre dal 1’ i titolari lasciati inizialmente a riposo in Bosnia, a partire da Krstovic e De Ketelaere. Ma anche Bellanova, Kessie ed Elmas dovrebbero tornare in campo dall’inizio, con Scamacca, Raspadori, Pasalic, Zappacosta e Zalewski candidati a partire dalla panchina.