Atalanta, col Lecce tornano i titolari. Ballottaggio Kristensen-Kolasinac in difesa
CALCIO. Pronti al rientro dal primo minuto Krstovic e De Ketealere, come Elmas e Kessie. Dubbi nel reparto arretrato.Lettura meno di un minuto.
Rotta su Lecce. Archiviata la «folle» gara di Conference League contro il Borac l’Atalanta mette nel mirino la gara in Salento, lunedì 30 novembre (alle 18,30).
Tornano i titolari
Ai box Carnesecchi, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, in Puglia Sarri dovrebbe riproporre dal 1’ i titolari lasciati inizialmente a riposo in Bosnia, a partire da Krstovic e De Ketelaere. Ma anche Bellanova, Kessie ed Elmas dovrebbero tornare in campo dall’inizio, con Scamacca, Raspadori, Pasalic, Zappacosta e Zalewski candidati a partire dalla panchina.
Il nodo in difesa
Nel 4-2-3-1 Sarri deve sciogliere un nodo in difesa col ballottaggio Kolasinac-Kristensen al centro del reparto accanto a Scalvini. Il danese potrebbe essere favorito ma la scelta dipenderà anche dalle condizioni dell’ex Udinese appena rientrato dall’infortunio.
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