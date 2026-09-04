Atalanta, idea Rowe dal 1’ con la Roma: ballottaggio con Raspadori in attacco

Ballottaggio con Raspadori

L’inglese si è allenato poco con la squadra ma Sarri ha bisogno di più vivacità in attacco e l’ex ala del Bologna si gioca un posto da titolare con Raspadori nel tridente offensivo del 4-3-3 che dovrebbe essere completato da Scamacca al centro e De Ketelaere a destra.