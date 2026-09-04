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Sport / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Atalanta, idea Rowe dal 1’ con la Roma: ballottaggio con Raspadori in attacco

CALCIO. L’inglese potrebbe debuttare dall’inizio contro gli ex Gasperini e de Roon, sabato 5 settembre (alle 20,45) all’Olimpico: si gioca il posto con l’azzurro. Pasalic favorito in mediana su Samardzic, Kristensen in panchina.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, idea Rowe dal 1’ con la Roma: ballottaggio con Raspadori in attacco
Jonathan Rowe in allenamento a Zingonia. L’inglese è l’ultimo arrivato in casa nerazzurra ma Sarri potrebbe lanciarlo dal primo minuto contro la Roma.
(Foto di Atalanta)

Tentazione Jonathan Rowe in casa Atalanta per la gara contro la Roma degli ex Gasperini e de Roon, in programma sabato 5 settembre (alle 20,45) all’Olimpico.

Ballottaggio con Raspadori

L’inglese si è allenato poco con la squadra ma Sarri ha bisogno di più vivacità in attacco e l’ex ala del Bologna si gioca un posto da titolare con Raspadori nel tridente offensivo del 4-3-3 che dovrebbe essere completato da Scamacca al centro e De Ketelaere a destra.

Bernasconi favorito

Dubbi anche negli altri reparti. Ai box Hien e Sulemana, tra i 23 convocati c’è anche Kristensen, rientrato in gruppo dopo la distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime gare, ma il danese dovrebbe partite dalla panchina con la conferma della coppia centrale Kossounou-Scalvini nella linea a 4 completata a destra da uno tra Bellanova e Zappacosta e a sinistra da Bernasconi, favorito su Kolasinac.

Kessie in panchina

In mediana Gaetano dovrebbe essere confermato nel ruolo di regista, con Ederson mezzala sinistra accanto al vincitore del ballottaggio Pasalic-Samardzic. Probabile panchina iniziale per Kessie che potrebbe esordire a gara in corso, ma sarà decisiva la rifinitura a Roma nella mattinata di sabato 5.

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