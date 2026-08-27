Atalanta-Hapoel Tel Aviv in Ungheria: le foto dei tifosi bergamaschi a Miskolc
IL MATCH. Il 27 agosto i nerazzurri incontrano l’Hapeol Tel Aviv per assicurarsi un posto nella fase a campionato di Conference League. I tifosi in Ungheria dopo 14 ore di bus. Eccoli.Lettura meno di un minuto.
Ungheria
Dentro o fuori: l’Atalanta questa sera a Miskolc, in Ungheria, insegue una vittoria contro l’Hapeol Tel Aviv per assicurarsi un posto nella fase a campionato di Conference League. Dopo lo 0-0 dell’andata a Bergamo, i nerazzurri hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.
Atalanta, i tifosi nerazzurri a Miskolc
Hapeol Tel Aviv- Atalanta a Miskolc in Ungheria per il ritorno dei preliminari di Conference League.
«Sarà una partita dura come all’andata - ha detto Sarri alla vigilia - ma, senza diventare presuntuosi, c’è convinzione e voglia di raggiungere l’obiettivo». Intanto i primi tifosi bergamaschi stanno popolando la città ungherese.
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