Camozzi agrodolce: trionfo tricolore nei 200 farfalla, ma senza pass per i Mondiali
NUOTO. Venerdì 13 novembre ai Campionati italiani in vasca corta a Riccione il bergamasco centra il titolo a mani basse dopo l’argento nei 100. Il crono però non è sufficiente per qualificarsi alla kermesse iridata a Pechino ai primi di dicembre.Lettura meno di un minuto.
Dominio, trionfo, oro. Ma è una gioia con retrogusto al fiele. Dopo l’argento nei 100 farfalla, venerdì 13 novembre Andrea Camozzi vince a mani basse il titolo tricolore nella distanza doppia, i 200 farfalla, nella seconda giornata dei Campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione.
Monologo in finale
Secondo nelle eliminatorie del mattino, il 21enne di Albino ha recitato un monologo nella finale al pomeriggio, chiusa in 1’51”18 con un margine abissale rispetto alla concorrenza, a cominciare da Gianmarco Foglia, secondo a 2”80.
La delusione mondiale
Ma alla torta della prova di forza è mancata una ciliegina non da poco, il limite per i Mondiali in vasca corta in programma a Pechino all’inizio di dicembre. Il tempo per staccare il pass iridato è fissato in 1’50”69, circa mezzo secondo in meno del crono messo a segno da Camozzi in finale.
«Ci speravo molto, soprattutto dopo l’ottimo riscontro cronometrico nei 100 farfalla. Ho faticato dopo i primi 100 metri, però ho dato tutto e sotto quest’aspetto non ho nulla da rimproverarmi», ha commentato Andrea senza nascondere la delusione.
I bergamaschi in gara
Camozzi tornerà in vasca sabato 14 nei 200 stile. In gara, sul fronte bergamasco, ci saranno anche Daniela Venturuzzo (Cus Bergamo Nuoto) nei 200 misti e un poker targato Trezzo con Roberta Vallotta nei 200 dorso, Edoardo Lazzari nei 200 rana e nei 200 misti, Alice Bonini nei 200 farfalla e Alice Sophia Belotti nei 200 farfalla e nei 200 misti.
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