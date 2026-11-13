Camozzi agrodolce: trionfo tricolore nei 200 farfalla, ma senza pass per i Mondiali

Monologo in finale

La delusione mondiale

Ma alla torta della prova di forza è mancata una ciliegina non da poco, il limite per i Mondiali in vasca corta in programma a Pechino all’inizio di dicembre . Il tempo per staccare il pass iridato è fissato in 1’50”69, circa mezzo secondo in meno del crono messo a segno da Camozzi in finale.

«Ci speravo molto, soprattutto dopo l’ottimo riscontro cronometrico nei 100 farfalla. Ho faticato dopo i primi 100 metri, però ho dato tutto e sotto quest’aspetto non ho nulla da rimproverarmi», ha commentato Andrea senza nascondere la delusione.