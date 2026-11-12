Camozzi, argento tricolore nei 100 farfalla: abbattuto il muro dei 50 secondi

Andrea Camozzi non delude: nel suo primo Campionato italiano di nuoto della nuova stagione, in vasca da 25 metri, ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 farfalla nella giornata inaugurale dell’evento in programma fino a sabato 14 novembre allo Stadio del Nuoto di Riccione. L’appuntamento è valido come ultimo test per ottenere i tempi di ammissione ai Campionati mondiali in vasca corta (Pechino, Cina, 1-6 dicembre). Il ventunenne di Albino, in forza ai Carabinieri/Aniene Roma, ha chiuso secondo le eliminatorie del mattino con il tempo 50”34 (primo Simone Stefanì in 50”12). Nella finale del pomeriggio non è partito benissimo e ai primi 50 metri è solo quinto con 23”51, ma nella seconda metà ha attuato una rimonta che gli ha permesso di concludere con il tempo di 49”96: argento dietro ancora a Stefanì (48”92). Il bergamasco può essere molto soddisfatto per il riscontro cronometrico, sotto i 50” in una specialità inserita solo quest’anno nel suo piano gare.