ChorusLife Volley Bergamo, il 6 agosto prende il via la nuova stagione

La squadra ChorusLife Volley Bergamo si ritroverà mercoledì 6 agosto per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della Serie A1 2026-2027 . Sarà l’inizio di un percorso costruito con pazienza, lavoro e condivisione. Un cammino che prenderà forma progressivamente, perché il gruppo si completerà nelle settimane successive con il rientro delle atlete impegnate con le rispettive Nazional i.

«Inizieremo con un primo gruppo di giocatrici – racconta il tecnico Marcello Cervellin –. Le atlete che stanno disputando gli impegni internazionali si uniranno a noi successivamente e costruiremo la preparazione integrando il gruppo passo dopo passo. Sarà un lavoro graduale, che ci permetterà di crescere insieme e arrivare pronti all’inizio della stagione.»