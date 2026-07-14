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Sport / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

ChorusLife Volley Bergamo, il 6 agosto prende il via la nuova stagione

VOLLEY. La squadra si ritroverà per iniziare la preparazione alla Serie A1 2026-2027. Il gruppo si completerà progressivamente con il rientro delle nazionali, mentre il precampionato sarà scandito da amichevoli e tornei tra agosto e settembre.

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ChorusLife Volley Bergamo, il 6 agosto prende il via la nuova stagione
Marcello Cervellin, tecnico della squadra ChorusLife Volley Bergamo

La squadra ChorusLife Volley Bergamo si ritroverà mercoledì 6 agosto per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della Serie A1 2026-2027. Sarà l’inizio di un percorso costruito con pazienza, lavoro e condivisione. Un cammino che prenderà forma progressivamente, perché il gruppo si completerà nelle settimane successive con il rientro delle atlete impegnate con le rispettive Nazionali.

«Inizieremo con un primo gruppo di giocatrici – racconta il tecnico Marcello Cervellin –. Le atlete che stanno disputando gli impegni internazionali si uniranno a noi successivamente e costruiremo la preparazione integrando il gruppo passo dopo passo. Sarà un lavoro graduale, che ci permetterà di crescere insieme e arrivare pronti all’inizio della stagione.»

Il precampionato sarà scandito da appuntamenti importanti. Il calendario degli allenamenti congiunti:
- 28 agosto – Treviglio: amichevole con Costa Volpino
- 4 settembre – Novara: amichevole con Igor Gorgonzola Novara
- 12-13 settembre – Torneo di Pordenone
- 19-20 settembre – Valtellina Summer League di Sondrio
- 26 settembre – Treviglio: amichevole con Cuneo

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