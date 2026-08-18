«Dezza, la forza è nella testa. Nonostante quel taglio...» - Il rientro a Bergamo, video

«Vedere Filippo agli Europei mi ha dato la stessa emozione di avere un figlio che si realizza. Prima che nelle gambe la sua forza è nella sua testa, anche se quel look proprio non si poteva vedere...». Gianbattista Pessina, due anni e mezzo fa, è stato il primo a mettere Filippo Dezza su un blocco di una pista di atletica leggera. È un allenatore del Cus Bergamo, il club degli esordi dell’uomo nuovo della velocità italiana (settimo agli Europei di Birmingham sui 200 metri con pb a 20”35 a un soffio dal record italiano Under 23) per cui le Olimpiadi di Los Angeles ’28 sono da qualche giorno un obiettivo concreto e non più un sogno di una notte di mezza estate: «Due anni fa di questi tempi, gli feci promettere che se fosse capitato mi avrebbe fatto un autografo – continua Pessina, ricordando l’aneddoto –. Premesso questo nemmeno io avrei pensato che sarebbe arrivato così in alto in così poco tempo».

Con lui aveva esordito a Cremona a maggio ’24 «vincendo in 11”14 ai 100 metri di Cremona, ma Filippo era arrabbiato perché voleva stare sotto gli 11 secondi» e poi chiudendo al secondo posto nei 200 metri della prima edizione Memorial Merighi di Azzano San Paolo (22”51, -1,6 m/s) in una mattina in cui gli astri si allinearono: «C’era presente Alberto Barbera, suo attuale coach e negli anni precedenti di Vistalli (400 m), Fofana (110 hs) e Rigali (100 m) che vide lui potenziale su cui lavorare – continua Pessina (cugino di Angelo, ex responsabile della sezione atletica del Cus, e ultramaratoneta) –. Cederlo a lui e alla Bergamo Stars, dopo pochi mesi, è stato un atto di responsabilità: ai ragazzi noi non vogliamo precludere la minima possibilità, noi siamo un po’ come i maestri delle scuole elementari».