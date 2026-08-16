Dossena, festa tricolore: lo scudetto del tamburello in Val Brembana

Dopo 27 anni, lo scudetto del tamburello maschile torna in Bergamasca: l’impresa è del Dossena che nella finale disputata il giorno di Ferrragosto supera i mantovani del Ceresara con un netto 2-0. Un successo nato da lontano tanto che i brembani si erano presentati al via della stagione con il ruolo di favoriti. L’ultimo atto disputato a Torre de’ Roveri davanti a oltre 400 spettatori è rimasto in equilibrio solo in avvio di incontro, poi dal 2-2 è stato un monologo dei brembani che si sono cuciti al petto lo scudetto con un rotondo 6-3 6-0. Dopo il successo si è scatenata la festa con tifosi, ma la stagione dei neo campioni d’Italia non è finita: nel mirino ora ci sono Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Europa.