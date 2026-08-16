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Sport / Valle Brembana Domenica 16 Agosto 2026

Dossena, festa tricolore: lo scudetto del tamburello in Val Brembana

LA FINALE. Il Dossena si è laureato campione d’Italia di tamburello maschile; nella finale giocata allo sferisterio di Torre de’ Roveri superati i mantovani del Ceresara per 2-0.

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Redazione Web
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Dossena, festa tricolore: lo scudetto del tamburello in Val Brembana
Il Dossena ha vinto lo scudetto 2026 del tamburello maschile

Torre de’ Roveri

Dopo 27 anni, lo scudetto del tamburello maschile torna in Bergamasca: l’impresa è del Dossena che nella finale disputata il giorno di Ferrragosto supera i mantovani del Ceresara con un netto 2-0. Un successo nato da lontano tanto che i brembani si erano presentati al via della stagione con il ruolo di favoriti. L’ultimo atto disputato a Torre de’ Roveri davanti a oltre 400 spettatori è rimasto in equilibrio solo in avvio di incontro, poi dal 2-2 è stato un monologo dei brembani che si sono cuciti al petto lo scudetto con un rotondo 6-3 6-0. Dopo il successo si è scatenata la festa con tifosi, ma la stagione dei neo campioni d’Italia non è finita: nel mirino ora ci sono Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Europa.

Il capitano dei brembani Daniele Trionfini: «Bellissimo, il mio primo tricolore con la squadra del mio paese»

«Bellissimo, il mio primo tricolore arriva a 45 anni con la squadra del mio paese - ha detto capitan Daniele Trionfini dopo il trionfo -. C’era tanta attesa per questo appuntamento siamo partiti un po’ contratti ma una volta sciolti abbiamo mostrato la nostra qualità. E ora vogliamo confermare che la vittoria non è stata un caso».

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