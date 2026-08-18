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Sport / Bergamo Città Martedì 18 Agosto 2026

Fubal, giovedì parte la nuova stagione: premi mensili per l’andata e il ritorno

IL NOSTRO GIOCO. Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it con una mail, una password e un nickname

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Fubal, giovedì parte la nuova stagione: premi mensili per l’andata e il ritorno
Giovedì torna Fubal

È in partenza la terza edizione di Fubal, concorso totalmente gratuito che vi dà la possibilità di vincere un sacco di premi pronosticando correttamente le gare giocate dall’Atalanta in ogni competizione. Giovedì, a Bergamo, andrà in scena l’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv. Una gara importante per la stagione dei nerazzurri e anche per il gioco: darà il via alla classifica d’andata e a quella mensile di agosto.

Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it con una mail, una password e un nickname. Chi possiede già delle credenziali d’accesso al sito del giornale può utilizzare quelle.

Come giocare

Dopo la registrazione, potrete comporre il vostro pronostico. È molto semplice: indicate l’esito (espresso in vittoria, pareggio o sconfitta), il risultato esatto, tre marcatori (e da quest’anno c’è anche l’opzione «Nessun marcatore«), il migliore in campo, che verrà decretato dalle pagelle pubblicate sul giornale, e il numero di cartellini gialli estratti verso i nerazzurri in campo e in panchina, mister Maurizio Sarri compreso.

È possibile optare per delle giocate disgiunte tra loro: si può abbinare a un esito di vittoria un risultato esatto di 2-2 e via dicendo. C’è tempo fino a dieci minuti dal fischio d’inizio e si può cambiare idea quante volte si vuole.

A partire dalla gara di giovedì, sono solo quattro le partite che determineranno il podio della classifica mensile di agosto: andata e ritorno dei preliminari di Conference League e le gare di campionato contro Sassuolo e Bologna.

Cosa si vince

In palio, ogni mese, ci sono due posti in pitch view alla New Balance Arena per il primo classificato, una maglia autografata per il secondo e, per il terzo, un pallone firmato dalla squadra.

La partita di giovedì dà il via anche alla classifica d’andata, che terminerà il 10 gennaio per fare poi spazio al girone di ritorno. Cosa si vince conquistando un posto sul podio d’andata o di ritorno? Al primo classificato va una gift card Ovet, al secondo un buono da spendere in un supermercato della provincia e al terzo un buono per una cena in un ristorante.

Ma non finisce qui. Iniziate a far squadra in famiglia, con amici e colleghi: a ottobre inizia il campionato tra leghe e in palio ci sono degli ingressi per il tour della New Balance Arena. Mancano due giorni: Fubal riparte, fate il vostro pronostico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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