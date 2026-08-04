Persico, volata imperiale: in Tibet conquista la seconda vittoria stagionale

Il bergamasco Davide Persico (Mbh Csb) torna al successo: martedì 4 agosto nella Lhasa Circuit Race, frazione lunga 94,8 chilometri, arriva infatti la seconda vittoria stagionale del 25enne di Cene. Nella terza tappa del China Xizang Trans-Himalaya vince al termine di un circuito cittadino che lo ha visto superare gli italiani Filippo Cettolin e Lorenzo Cataldo. Per Persico la conferma di un buon momento di forma dopo che lunedì si era piazzato al secondo posto a Gongbu Jiangda. Un ottimo segnale che in questa stagione lo ha visto salire sei volte sul podio : oltre a due vittorie (a marzo aveva conquistato la Popolarissima a Treviso) anche due secondi posti e due terzi posti. Il suo bilancio personale è arricchito da una serie di top 10.

Il bergamasco: «Ho preso la volata in testa e nessuno mi ha superato: è andato tutto liscio, senza imprevisti»

«C’era un circuito, quindi era più semplice tenere la corsa cucita - ha dichiarato il bergamasco -. Abbiamo lavorato per controllare, con il grande aiuto anche di D’Aiuto e Bozzola. Lo sprint? Ho preso la volata in testa e nessuno mi ha superato: si è svolto in modo lineare, senza imprevisti». Poi uno sguardo alla stagione: «Sto raggiungendo un bilancio personale buono, con successi e podi. Sono arrivato qui con una serie di piccole sfortune che a volte mi hanno impedito di accrescere ulteriormente il bottino. Prima della Cina sono comunque salito in altura per cercare di adattarmi al meglio a questi 3.500 metri dell’Himalaya e vedo che io e i miei compagni ci siamo adattando a questa condizione. Speriamo di ottenere qualcosa di importante anche nei prossimi giorni».