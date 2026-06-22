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Sport / Pianura Lunedì 22 Giugno 2026

Tav Treviglio, Cardelli è l’allenatore per la stagione 2026/27

BASKET SERIE B NAZIONALE. Il 33enne toscano nell’ultima annata ha guidato Oleggio in B Interregionale ed era nello staff dell’Olimpia Milano come video analyst.

Lettura 1 min.
Tav Treviglio, Cardelli è l’allenatore per la stagione 2026/27
Il tecnico Giacomo «Jack» Cardelli all’interno del PalaFacchetti di Treviglio: guiderà la Tav 2026/27

Treviglio

Come già annunciato da qualche giorno, Giacomo «Jack» Cardelli è il nuovo allenatore della Tav Treviglio Brianza Basket. Si tratta del 31° allenatore del basket trevigliese (anche se il secondo del club nato nell’estate del 2024). Nato a Pescia il 1° dicembre 1992, da giocatore campione italiano Under 14 nel 2006 a Massa e Cozzile, inizia la carriera in panchina nel 2025/16 come assistente a Monsummano, in Serie B, dove rimane fino al 2018, nella società poi diventata Montecatini. Qui, nel febbraio 2020, rileva l’incarico di Alberto Tonfoni: a 27 anni è il più giovane capo allenatore di sempre in Serie B.

Con Treviglio una vittoria e una sconfitta

Si trasferisce ad Agrigento nel 2021/22, di nuovo in B, come assistente di Michele Catalani: promozione in A2, l’anno successivo lavora insieme al capo allenatore Devis Cagnardi. In quella stagione incrocia Treviglio per la prima e unica volta, con vittoria agrigentina in terra siciliana (67-54) e successo trevigliese al PalaFacchetti (86-82).

Nello staff del «triplete»

Nel 2023 arriva la chiamata dello staff tecnico dell’Olimpia Academy, dove torna al fianco di Catalani alla Under 19. Nel 2024/25 condivide anche la guida della Under 17 di Milano, oltre che ricoprire il ruolo di vice a Catalani a Oleggio, in B Interregionale. Con i giovani Olimpia replica il successo dell’anno precedente sia in Next Gen Cup, sia in campionato. L’ultima annata lo vede nuovamente a Oleggio, come capo allenatore, condurre la squadra ai playoff e, all’interno dello staff tecnico prima di Ettore Messina e poi di Giuseppe Poeta, svolgere il ruolo di video analyst della prima squadra Olimpia, con la quale conquista il «triplete» (Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto).

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