La grande ginnastica torna alla ChorusLife Arena. Dopo l’appuntamento di maggio con l’artistica, nel weekend in arrivo (sabato 28 e domenica 29 novembre) è il turno della ritmica: va infatti in scena la quarta e ultima prova del campionato di Serie A1, A2 e B e la Final six che assegnerà il tricolore. L’evento è stato presentato nella sala consiliare del Comune.

Messina: «Un grande orgoglio»

«Della ginnastica ritmica mi piace soprattutto la capacità di fare squadra - dice l’assessore allo Sport, Marcella Messina -. Un grande onore poter ospitare questo appuntamento anche perché sul nostro territorio è un vanto un’eccellenza come l’Orobica Ginnastica, che compie 50 anni e che premieremo con la benemerenza». Hanno preso la parola anche il consigliere federale Oreste de Faveri, il presidente del comitato regionale Nicolò Maffeis e Francesco Schiavo di Ats, sodalizio che con l’Asd Eurogymnica organizza i Top Events 2026.

Masseroni: «Ringrazio l’Orobica»

Guest star la bergamasca Daniela Masseroni, una delle «farfalle» argento olimpico ad Atene 2004: «Sono felice d’essere stata un buon esempio. Anche perché oltre al discorso tecnico c’è quello umano. E devo ringraziare anche l’Orobica Bergamo proprio per i valori che ha saputo trasferirmi ai miei inizi».