Autostrada A4, incidente tra Grumello e Seriate: lunghe code verso Milano

Incidente sull’autostrada A4, poco prima delle 14 di mercoledì 16 ottobre, tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello, in direzione Milano. Almeno cinque i chilometri di coda: Autostrade per l’Italia consiglia l’ingresso a Seriate e l’uscita - per chi proviene da Brescia - a Palazzolo. Sul posto un’automedica e due ambulanze.