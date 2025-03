Cade da 8 metri all’interno di una villa abbandonata: grave 15enne a Lovere

Un ragazzo di 15 anni residente a Costa Volpino si è addentrato all’interno di Villa Gregorini , in una proprietà privata abbandonata e circondata da un muro di cinta, probabilmente per curiosare. Giunto al terzo e ultimo piano dello stabile, gli è ceduto il pavimento sotto i piedi ed è caduto fino al piano terra , procurandosi contusioni multiple .

Le indagini dei c arabinieri di Clusone sono in corso per capire se fosse da solo o con altri coetanei. Quando sono arrivati oltre al ragazzo ferito non c’era nessuno. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Lovere e la Croce Blu di Lovere.