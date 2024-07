Cade dalla moto e viene investito dal padre: in Austria muore 34enne

Dopo essere caduto a terra dalla propria motocicletta, è stato investito e ucciso dal padre Luciano, 68 anni, che era dietro di lui e che non è riuscito a evitarlo. L’incidente è accaduto venerdì pomeriggio 5 luglio attorno alle 15,30. Il cadavere si trova a Innsbruck dove il fratello Ivan sta seguendo le pratiche per il rientro della salma: lunedì mattina è prevista l’autopsia. Il papà Luciano è invece ricoverato in ospedale dove oggi è stato operato ad una spalla.