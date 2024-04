Cade lungo la pista ciclabile: grave un 62enne

Un ciclista di 62 anni è in gravi condizioni per una caduta sulla pista ciclabile di Castelli Calepio che costeggia il fiume Oglio. Dalle prime informazioni sul posto pare che l’uomo, intorno alle 9 di questa mattina (sabato 20 aprile) stava percorrendo la discesa della pista di via Mulini con degli amici quando è caduto a terra per ragioni ancora da accertare. Subito è stato dato l’allarme e il 118 ha inviato sul posto due ambulanze dei Volontari di Castelli Calepio e della Croce rossa di Bergamo, e l’elisoccorso da Brescia. Il ferito è stato portato via in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Seguono aggiornamenti.