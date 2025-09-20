Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 20 Settembre 2025

Carobbio degli Angeli, scontro tra un’auto e una moto. Morto 55enne

IL DRAMMA. L’allarme è scattato poco prima dell’1,30 lungo la variante di Cicola.

Monica Armeli
Monica Armeli

Carobbio degli Angeli

Dramma nella notte a Carobbio degli Angeli, lungo la variante di Cicola. Un motociclista di Grumello, di 55 anni, è deceduto a seguito dello scontro con un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, stava uscendo da una via laterale. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. L’allarme è scattato intorno all’1,30, sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

