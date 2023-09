Chiara, si cerca ancora. Ma i tempi non saranno brevi

Martedì 12 settembre i Vigili del fuoco si sono concentrati sullo specchio d’acqua di fronte alla Lucchini di Lovere, ma le ricerche sono ancora senza esito. Man mano che il tempo passa senza novità si fa sempre più largo il timore che per recuperare la salma di Chiara i tempi non saranno brevi. Salvo nuove direttive, però, le ricerche proseguiranno fino al ritrovamento del corpo, come confermato anche dal nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Brescia, Luigi Giudice. Tornati in Baviera, i genitori e la famiglia della giovane attendono risposte, sia dalla squadra impegnata sull’alto Sebino, che dagli accertamenti che sta portando avanti la Procura.