Controlli straordinari sugli autobus a Sarnico dopo il pestaggio di un autista

Nella giornata di venerdì 21 giugno sono stati controllati 6 autobus e tutti i viaggiatori a bordo a cui i controllori hanno verificato anche il titolo di viaggio. Alla fine del servizio non sono emerse criticità e non è stato adottato nessun provvedimento. Ma i controlli non si fermano e le forze dell’ordine hanno confermato che continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.