Incendio nella notte in un centro estetico: non si esclude il dolo - Foto

Un incendio nella notte tra domenica e lunedì 18 novembre ha completamente distrutto un centro estetico da poco inaugurato a Rogno, in una palazzina di via Nazionale. La beauty farm si trova in pieno centro storico poco distante da comune e scuola primaria: l’allarme è scattato intorno alle 3 di notte e non si esclude che il rogo sia di natura dolosa.