Investito a Lovere, muore un uomo di 84 anni

L’investimento in via Nazionale: l’uomo stato investito da un suv che stava percorrendo la strada. Immediati i soccorsi, sul posto sia l’ambulanza sia l’elicottero del 118. L’anziano è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportato nell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso e per regolare il traffico.