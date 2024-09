Investito mentre tornava a casa a piedi. A Carobbio morto un uomo di 54 anni

Stava camminando sul ciglio della ex provinciale 91 per fare ritorno a casa quando, proprio al confine tra Carobbio degli Angeli e Chiuduno, è stato investito da un’auto . È morto così, nella serata di sabato 31 agosto, un uomo di 54 anni. La tragedia intorno alle 21.

I soccorsi

Nelle vicinanze si trova il «Bar di Zona»: nessuno dei coinvolti nell’incidente usciva da lì, ma il personale del locale è stato tra i primi a prestare soccorso. Non solo hanno tentato manovre manuali di rianimazione, ma in auto hanno raggiunto prima il municipio e poi un vicino ristorante per recuperare un defibrillatore (alcuni di loro hanno seguito una formazione apposita). Anche i soccorritori, giunti sul posto, hanno provato a lungo a rianimarlo, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.