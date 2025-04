Lago d’Iseo, incendio ancora in corso sulla Corna Trentapassi a Pisogne - Foto

Sul posto sono intervenute le squadre dell’antincendio boschivo della Comunità montana del Sebino, supportate dai Vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e Sale Marasino. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, la strada statale 510 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Canadair in azione

Dopo aver contenuto per la notte le fiamme, nella mattinata di venerdì 11 aprile le squadre dei Vigili del fuoco impegnate sul posto hanno ripreso, con le prime luci del mattino, le opere di spegnimento effettivo del rogo. Il vasto incendio sta interessando 50 ettari di bosco nel territorio di Pisogne come riporta Il Giornale di Brescia. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri forestali in località Corno Trentapassi, la protezione civile ha richiesto l’intervento di un Canadair e di elicotteri per poter limitare il fronte delle fiamme. I danni al bosco sono ingenti.