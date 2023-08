Lo sgrida per averlo urtato con il monopattino, 60enne preso a calci e pugni

Lite al mercato di Villongo, sabato mattina 19 agosto. Poco dopo le 10 un ragazzo di origini marocchine di 23 anni, in monopattino, ha urtato un 6oenne della zona che stava camminando tra le bancarelle. Quando quest’ultimo lo ha redarguito, il giovane si è fermato ed è sceso dal monopattino: ha quindi aggredito il 60enne a calci e pugni. Immediato l’intervento dei passanti, il 60enne è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale: fortunatamente si tratta di contusioni di lieve entità.