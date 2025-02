Maschere, concorsi e frittelle. Al via feste e sfilate di Carnevale

Prime sfilate di Carnevale oggi, domenica 23 febbraio, in alcuni paesi della provincia. Tutto pronto a Tagliuno di Castelli Calepio per il grande appuntamento con il «Carnèal de Taü». Due i grandi carri realizzati quest’anno dai 300 volontari che, da settembre, si sono impegnati per preparare scenografie e costumi, oltre che per ideare le coreografie per l’esibizione. Appuntamento alle 14,15 in via Don Ravizza, da dove partirà la sfilata.

All’arrivo in oratorio i due gruppi presenteranno i temi di quest’anno: «Lassù sulle montagne» e «Il meraviglioso mondo degli insetti». Oltre alle coreografie, i figuranti mostreranno i costumi realizzati a mano. L’evento, organizzato dall’oratorio di San Francesco di Tagliuno con il patrocinio del Comune di Castelli Calepio, coinvolgerà anche alcune realtà associative del paese.

A Chignolo d’Isola

Appuntamento domenica 23 febbraio, alle 14,30, anche a Chignolo d’Isola per il carnevale dal titolo «Nel mondo magico di Super Mario». L’iniziativa è proposta dall’oratorio e il ritrovo per l’inizio della sfilata alle 14,30 è in piazza Papa Giovanni XXIII per proseguire in oratorio.

A Sarnico

A Sarnic domenica 23 febbraio protagonista «Alice e i sogni di Carnevale». Dalle 14,30 il via a un pomeriggio ricco di divertimento con animazione, giochi e una sottoscrizione a premi piena di sorprese. Dalle 15 servizio cucina: salamelle, patatine fritte, frittelle, chiacchiere e zucchero filato.

A Medolago

A Medolago la sfilata partirà alle 14.30 sul tema «Circus magic show». Il percorso in maschera si snoderà nel nuovo parco di via Orobie, dove alle 15,30 si terrà uno spettacolo.

A San Pellegrino

Primi appuntamenti di carnevale domenica 23 febbraio alle 10,30 alle 17 a San Pellegrino con caccia al tesoro in maschera e visita alle Grotte del sogno. Alle 10,30 ritrovo all’Infopoint, dove prenderà il via la caccia al tesoro in costume. Alle 15 la visita alle Grotte del sogno. Sul viale Papa Giovanni XXIII, come ogni ultima domenica del mese ci sarà il mercatino dell’antiquariato.

Poscante ed Endenna

Feste di carnevale nel pomeriggio di domenica 23 febbraio anche in due frazioni popolose di Zogno: a Poscante ed Endenna, con animazione, maschere e frittelle. Prima del grande corteo maschero in programma nel capoluogo domenica 2 marzo, a Zogno.

A Cenate Sotto

A Cenate Sotto si entra nel vivo dei festeggiamenti di Carnevale. Domenica 23 febbraio, 14,30, ci sarà la sfilata in maschera sul tema «In viaggio nel tempo». Appuntamento dalle 14,30 dal Palaincontro. La manifestazione è organizzata dall’oratorio. A conclusione del pomeriggio saranno elette le maschere e i gruppi più originali.

