Padre, figlio e il vigneto restituito alla montagna

Tre chilometri e duecento metri: è la lunghezza dei muretti a secco ripristinati per restituire un vigneto alla montagna, liberandolo da rovi e arbusti dopo decenni di abbandono, come un vecchio libro su cui si soffia per allontanare la polvere e i segni del tempo. Lino Mussinelli, 41 anni, e il padre Mario, 70 anni in questi giorni, hanno guidato questo lavoro nella «loro» Adrara San Martino, su quell’appezzamento appena sopra il centro abitato dove Mario, negli anni Sessanta, ricordava di aver vendemmiato da bambino. Inizia dalla spinta di una memoria lontana, il viaggio che li ha portati a scoprire questi enormi gradoni coperti dal dilavamento e dalla sterpaglia attraverso anni di interventi e di pazienza, alimentati da sforzi molto diversi da quelli manuali di decenni e secoli fa, quando la tecnica non si sostituiva ai muscoli.