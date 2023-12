Pioggia e vento sulla Bergamasca, lago d’Iseo sorvegliato speciale: chiuso il lungolago Marconi

Dicembre con il botto per il Sebino, con il livello che sabato 2 dicembre ha raggiunto la piena dei +110 centimetri al misuratore di Sarnico. «Straordinarie» per il Consorzio dell’Oglio, ente di regolazione di Brescia, che da ieri sta attivando le manovre di regolazione dei deflussi alla diga di Sarnico per fronteggiare i grandi numeri.

«Siamo passati dai 60 metri cubi il secondo di deflusso dei giorni scorsi», ha chiarito Francesco Tengattini del Consorzio di Brescia, «ai 250 metri metri cubi previsti nel pomeriggio per fare fronte ai forti afflussi a Lovere-Costa Volpino, attorno ai 300 metri cubi». Lago 60 centimetri sopra la media del periodo.

Il comune di Iseo ha comunicato nella mattinata di sabato che «a causa delle forti piogge, raffiche di vento e fuoriuscita del lago, si rende necessaria una chiusura provvisoria del Lungolago Marconi. La strada sarà temporaneamente inaccessibile per garantire la sicurezza dei cittadini». L’amministrazione comunale ha anche disposto:

- la chiusura del Lungolago Marconi sino al nosocomio, compresa la via Cavalli e via Duomo;

- I residenti di Via Duomo potranno uscire percorrendo Via Duomo, dirigendosi verso il Vicolo Bargnani, e successivamente seguendo il percorso provvisorio segnalato.

«Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni stradali per evitare situazioni pericolose» conclude il Comune lacustre.