Pioggia e vento sulla Bergamasca, lago d’Iseo sorvegliato speciale

Dicembre con il botto per il Sebino, con il livello che sabato 2 dicembre ha raggiunto la piena dei +110 centimetri al misuratore di Sarnico. «Straordinarie» per il Consorzio dell’Oglio, ente di regolazione di Brescia, che da ieri sta attivando le manovre di regolazione dei deflussi alla diga di Sarnico per fronteggiare i grandi numeri.