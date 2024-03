Rogo a Sovere, in fiamme lo storico bar «Le Piante» - Foto

In quel momento il locale era già chiuso e quindi, fortunatamente, non ci sono feriti nel rogo. Quando i vigili del fuoco volontari di Lovere e i carabinieri di Sovere sono arrivati sul posto, hanno subito capito che qualcuno, volontariamente, aveva dato fuoco alla porta d’ingresso del locale. Le fiamme non sono riuscite a raggiungere l’interno del bar grazie al loro pronto intervento: nel giro di un’ora sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.