Schianto a Castelli Calepio: strada chiusa e lunghissime code

Due auto e cinque persone ferite in un incidente sulla provinciale 91 della Val Cavallina in territorio di Calepio, avvenuto sabato 9 marzo verso le 11.30. Coinvolta anche una bambina di 6 anni. Fortunatamente non sembra ci siano conseguenze gravi per i feriti. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con tre ambulanze e un’auto medica.