Schianto in galleria sulla Statale 42 a Costa Volpino: almeno tre feriti, traffico deviato

Secondo quanto comunicato da Anas, l’incidente ha coinvolto tre veicoli e le cause sono ancora in corso di accertamento. A causa dello scontro, la Statale è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 63,980. Il traffico viene attualmente deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri di Clusone.