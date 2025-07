Solto Collina, maxi schianto in moto: morto un uomo, cinque feriti

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di sabato 19 luglio a Solto Collina, in via Foresti. Poco dopo le 17 due motociclette e un’automobile sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha avuto conseguenze tragiche: una persona ha perso la vita e cinque sono rimaste ferite. Si tratta di tre donne di 46, 50 e 60 anni e un uomo di 46. Coinvolto anche un altro uomo di cui non si conosce l’età al momento.