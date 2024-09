Sovere, cade in moto: grave un 56enne

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in moto avvenuto nella prima mattina di giovedì 19 settembre a Sovere: il centauro viaggiava lungo la strada provinciale 53 quando, poco prima delle sei, arrivato all’altezza della località Sellere, è rimasto coinvolto in uno schianto dai contorni ancora da chiarire.