Tragico schianto sull’A4: muore 28enne di Cazzano

Andrea Verzeroli era un giovane impegnato e conosciuto in Val Gandino: originario di Colzate lavorava come impiegato amministrativo al Comune di Vertova. Nella notte il tragico schianto con la sua Lancia Ypsilon e la morte sul colpo.

Il tamponamento in autostrada

Il 28enne è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A4 Milano-Venezia tra giovedì e venerdì 7 marzo notte. Lo schianto, che ha coinvolto anche un mezzo pesante, è avvenuto poco prima dell’una di notte tra i caselli di Grumello/Telgate e Seriate e in territorio di Bolgare. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento avvenuto in direzione Milano: l’impatto tra l’auto con a bordo il 28 enne, Una Lancia Ypsilon, e un auto articolato guidato da un uomo di 37 anni.

I soccorsi e la morte sul colpo

Nello schianto il giovane, residente in Val Gandino, sarebbe morto sul colpo mentre il conducente del camion è stato soccorso ed era sotto choc per l’accaduto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo, un’auto medica e due ambulanze mentre la Polizia stradale di Seriate si è occupata dei rilievi: i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e il caso affidato alla Procura di Bergamo. L’autostrada è rimasta parzialmente chiusa per circa due ore, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: pochi i disagi alla viabilità.