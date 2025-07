Valcalepio, taglia il bosco per piantare una vigna: denunciato imprenditore agricolo

Taglio illegale di bosco protetto

Le Guardie Ecologiche Volontarie avevano segnalato l’attività sospetta in un’area della Valcalepio . Durante l’intervento, i militari hanno constatato che era stato completamente eliminato un bosco ceduo di tipo orno-ostrieto, con taglio totale della vegetazione , estirpazione delle radici e movimenti terra abusivi. L’obiettivo finale era quello di creare terrazzamenti agricoli per realizzare un nuovo vigneto .

L’area posta sotto sequestro

Il responsabile, rappresentante legale di una società agricola, è stato denunciato alla Procura di Bergamo per violazioni delle norme paesaggistiche e forestali. Sono ancora in corso ulteriori verifiche amministrative, condotte insieme ai tecnici della Comunità Montana, per accertare violazioni del vincolo idrogeologico e forestale regionale.