A funghi con il marito, cade per 30 metri: muore 75enne a Mezzoldo

Il corpo è stato ritrovato dagli uomini del soccorso alpino Valle Brembana che erano stati allertati dalla chiamata verso le 12.30. Un uomo non riusciva più a trovare la moglie nei boschi sopra il rifugio Madonna delle Nevi . I due coniugi erano andati nel bosco per cercare funghi, quando si sono divisi. Avrebbero dovuto trovarsi al tornante 7 della strada per il Passo San Marco.

L’uomo l’ha attesa un’ora ma la donna, una 75enne, non è mai arrivata e per questo ha allertato i soccorsi che sono partiti con un elicottero da Bergamo e un mezzo del soccorso alpino. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato poco dopo. La donna presumibilmente è caduta facendo un volo di circa 30 metri. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.