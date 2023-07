Ancora temporali nella notte sulla Bergamasca. Due frane a Isola di Fondra, lavori sulla provinciale - Foto e video

Ancora temporali nella notte tra il 24 e il 25 luglio in Bergamasca, rovesci hanno interessato la provincia da Ovest verso Est a tarda notte all’alba con raffiche che, localmente, hanno sfiorato i 100 chilometri orari. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e gli interventi (una cinquantina, bilancio provvisorio) per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, in particolare nella Bassa Bergamasca e alcune zone delle valli.

Nel frattempo si è lavorato tutta la notte per sgomberare la strada la strada provinciale a Isola di Fondra, al confine con Moio de’ Calvi, dalla frana che lunedì sera ha isolato tutta la Val Fondra, in Valle Brembana. E non è l’unica frana a Fondra verso le 4 di martedì mattina, una valletta all’altezza dell’area artigianale, a monte della prima frana, la strada è stata invasa dai detriti. Sulla provinciale prevista l’apertura di un «tracciolo» per consentire il passaggio per urgenze o motivi di lavoro.

Isola di Fondra, la seconda frana.

L’allarme lunedì sera

L’allarme è scattato lunedì sera, intorno alle 20,30, in un tratto di provinciale poco oltre il bivio per Roncobello. Con cinque paesi che ieri, a tarda ora, erano ancora isolati: Isola di Fondra, Branzi, Carona, Valleve e Foppolo per circa 1.500 residenti. Ma in questo periodo sono tanti anche i villeggianti che soggiornano nelle case, in particolare a Carona e Branzi.

La prima frana a Isola di Fondra, lunedì sera La prima frana a Isola di Fondra: per precauzione sono state effettuate ricerche con le unità cinofile per escludere la presenza persone sotto la frana La seconda frana a Isola di Fondra

Un primo temporale nel pomeriggio ma che non ha lasciato particolari segni sulla viabilità o su torrenti e fiumi. È stato il nubifragio verso le 20, invece, a creare i danni. Le vallette laterali dell’alta Valle Brembana, sia sul versante Ovest (Valle di Mezzoldo) sia sul versante Est (Val Fondra) si sono ingrossati rapidamente: cascate vere e proprie che, a un certo punto, i canali non sono più riusciti a contenere, trascinando con sé anche decine di alberi e metri e metri cubi di fango.

L’allarme poco dopo le 20 quando un automobilista diretto in alta Valle si è trovato di fronte al fiume di fango che aveva invaso la strada provinciale. Ha iniziato a dare l’allarme. La strada era impraticabile e bloccata. Sul posto la Provincia, con il cantoniere Stefano Regazzoni, i vigili del fuoco di Zogno, i carabinieri della compagnia di Zogno e un’ambulanza in caso di necessità (è stato verificato, dai vigili del fuoco che sotto la massa di fango non fosse rimasto nessuno e che nessuno fosse stato travolto dalla furia dell’acqua).

Isola di Fondra, notte di lavori per la frana.

Sassi, fango e alberi

A verificare la situazione anche il consigliere regionale Jonathan Lobati, già sindaco di Lenna. Dal bivio di Roncobello a salire più vallette laterali hanno invaso la strada provinciale per alcune centinaia di metri, trasportando sassi, fango e alberi. Difficile transitare. Al confine tra Moio e Fondra, ma in territorio di Isola di Fondra, l’interruzione. I torrenti hanno invaso la carreggiata e a quel punto risultava impossibile proseguire. Il materiale franato è stato stimato in circa 800 metri cubi.

Il consigliere regionale Lobati e il cantoniere Regazzoni sulla frana Quando poi è sceso il buio la zona risultava ancora più pericolosa. Il tratto di strada completamente ostruito era di circa 200 metri. Ma altri tratti della provinciale risultavano occupati da materiale e acqua, dalla zona del rettilineo di Fondra (area artigianale). E dal bivio di Roncobello a salire - per circa un chilometro - in più punti l la strada è stata anche qui invasa da terra, fango e alberi. Di fatto tutto il tratto tra Fondra e Moio risultava ieri sera bloccato o comunque invaso dal materiale franato. Tanti gli automobilisti che, arrivati nei pressi della frana, hanno dovuto fare dietrofront, su entrambi i versanti. Impossibile transitare. Verso le 21,30, peraltro, in tutta l’alta valle ha ripreso a piovere anche con intensità, con il pericolo di ulteriori cedimenti o straripamenti.