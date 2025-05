Camion bloccato su un tornante a San Pellegrino: strada chiusa da giovedì sera - Foto e video

Da giovedì 15 maggio, in serata, u n camion è rimasto incastrato in un tornante di via Ripa, a San Pellegrino Terme, la strada per la località Vetta. Sul posto i vigili del fuoco di Zogno e i carabinieri di San Giovanni Bianco: già in serata si è provato a liberare la strada ma il mezzo pesante non è stato movimentato e nella mattinata di venerdì i vigili del fuoco sono nuovamente in azione.