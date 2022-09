Crescono gli alberi «monumentali»: sono 34 in Bergamasca

Imponenti. Centenari. Emozionanti . Li riconosci a distanza perché con le loro chiome sovrastano gli altri. Sono gli alberi monumentali : esemplari di piante che si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico e la capacità di dare un significato al paesaggio. In Lombardia ce ne sono 302 . Trentaquattro sono nella nostra provincia. L’elenco, pubblicato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, è stato aggiornato proprio di recente, con l’inserimento di 9 nuovi alberi monumentali (6 in città, 2 a Oltressenda Alta e uno a Clusone) e l’eliminazione di due (a Seriate e Lovere) rispetto all’anno precedente .