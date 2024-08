Esce per una gita a Oltre il Colle: trovato senza vita un turista 82enne

È stato ritrovato senza vita nella mattinata di domenica 4 agosto in un torrente l’82enne che nella giornata di venerdì si era allontanato da un b&b di Oltre il Colle per una gita e non era più rientrato. Si tratta di un anziano, di origini vietnamita, che viveva in città e che si trovava in montagna per qualche giorno di villeggiatura.