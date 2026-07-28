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Cronaca / Valle Brembana Martedì 28 Luglio 2026
in aggiornamento

Incidente fatale mentre taglia un albero nei boschi di Averara: muore 23enne

LA TRAGEDIA. L’intervento di soccorso è scattato alle 7.30 di martedì 28 luglio.

Lettura meno di un minuto.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
Incidente fatale mentre taglia un albero nei boschi di Averara: muore 23enne

Averara

L’allarme è scattato alle 7.30 di martedì 28 luglio, da circa 1.400 metri di quota tra la frazione di Valmoresca e località Cantedoldo.

U n giovane di 23 anni di Averara, Michele Regazzoni, ha perso la vita, in circostanze ancora da chiarire, mentre era al lavoro per una ditta di Santa Brigida impegnata a tagliare alberi su un versante boschivo nella zona.

Sul posto il Soccorso Alpino Valle Brembana e l’elisoccorso da Sondrio. Nonostante i tentativi di soccorrerlo il giovane è morto sul colpo.

Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto perché il ragazzo era solo quando è avvenuto l’incidente, i colleghi stavano lavorando più a monte.

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Disastri, Incidenti