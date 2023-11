La neve è arrivata anche a mezza quota: imbiancati il Resegone e Valcava

Una linea temporalesca stazionaria sarebbe la causa dell’alluvione in Toscana: lo spiegano gli esperti di 3BMeteo tracciando il quadro delle previsioni dei prossimi giorni in Italia. «La tempesta Ciaran ha colpito duramente non solo l’Europa centro-occidentale ma anche l’Italia, con una violenta perturbazione che ha causato condizioni di intenso maltempo specie al Nord e sul versante tirrenico – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che a proposito della devastante alluvione che ha colpito l’alta Toscana precisa – è stata causata da una violenta e stazionaria linea temporalesca che si è strutturata in seno alla perturbazione, scaricando in due ore punte di oltre 200mm: si tratta della pioggia che mediamente dovrebbe cadere in due mesi in questo periodo dell’anno sulle zone colpite».