Malore al volante, muore papà in auto con lui i due figlioletti

Era in auto con i suoi bambini, e nella loro macchina loro hanno visto papà in difficoltà, colpito da un malore al volante. Poi le ambulanze, i poliziotti, lui che viene trasportato d’urgenza in ospedale. Ma poco dopo essere arrivato al «Bolognini» di Seriate – dove pure sono stati condotti a bordo di una seconda autolettiga i due bambini, comprensibilmente choccati per la situazione a cui hanno assistito – è morto.

Sabato di incidenti in provincia

Una ventina di minuti dopo, a Terno d’Isola altri due incidenti, il più grave dei quali ha visto coinvolta una donna di 43 anni che, in sella a una moto, si è scontrata contro un’auto. L’incidente è accaduto poco dopo le 20,50 sulla strada provinciale 166, all’altezza del distributore di carburante «Ip». Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Zogno la donna sarebbe finita contro l’auto, procurandosi un grave trauma cranico. Soccorsa dall’equipaggio della Croce rossa di Bonate e dal medico dell’automedica, la 43enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII». La circolazione tra l’altro in zona era già particolarmente difficoltosa a causa di un secondo incidente, accaduto all’altezza della rotatoria in prossimità del cimitero di Terno. Pare sempre un malore la causa dell’incidente verificatosi invece alle 19,15 a Mornico al Serio, in via Bergamo, sulla strada provinciale 98. Qui due auto si sono tamponate a bassissima velocità a causa di un malore per il quale la conducente del veicolo finito contro l’altro mezzo – una donna di 69 anni – è stata portata in ambulanza al «Papa Giovanni» in codice rosso, dove è giunta alle 20,55, seguita dall’automedica. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bergamo per i rilievi.