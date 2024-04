Maltempo di Pasqua, la situazione più critica a Bracca

La zona più colpita è stata la Valle Brembana: da lunedì pomeriggio, con ordinanza che è stata firmata alle 17 dal sindaco Giacomo Gentili, è chiusa al transito la strada comunale che collega la Provinciale con la frazione di Cornalta di Bracca, poco prima di arrivare alla trattoria «Acquata».

Un centinaio gli abitanti isolati. «Quel tratto di strada aveva già manifestato cedimenti in passato – spiega il sindaco Gentili, ieri in sopralluogo con la Giunta e i consulenti tecnici –; per tale motivo, nel novembre scorso si era chiusa la parte a valle. Nella mattinata di lunedì 1° aprile un macigno che di fatto faceva da sostegno alla carreggiata è crollato fino ad arrivare a lato della strada sottostante».

«Avevamo già comunicato alla Regione la situazione critica, ora non possiamo più attendere: quel tratto di strada va rifatto, sotto c’è materiale di riporto a sua volta posto su una vecchia frana – continua Gentili –. Erano già stati fatti dei sondaggi e per 25 metri sotto terra non c’è roccia. Quella strada è stata costruita oltre mezzo secolo fa ma su una vecchia mulattiera. Per anni l’acqua ha fatto lavoro di erosione. Poi circa tre mesi fa la situazione è peggiorata: abbiamo transennato la parte a valle, segnalando anche la situazione alla Regione. C’è un progetto di massima, l’intervento per la messa in sicurezza è stimato in circa mezzo milione di euro. Fondi che, ovviamente, noi non abbiamo».