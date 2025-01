Neve e pioggia, impianti chiusi a Colere e al Monte Pora. Aperto a Foppolo

Bufera in quota, impianti chiusi a Colere

Seggiovie ferme anche al Monte Pora

Il brutto tempo ha costretto alla chiusura anche il Monte Pora: «A causa delle condizioni meteo avverse e della forte pioggia, oggi (domenica 26 gennaio, ndr) non siamo in grado di garantire un’apertura in sicurezza. Per questo motivo, la stazione rimarrà chiusa. I noleggi saranno aperti questa mattina per consentire il rientro del materiale. Chi aveva noleggiato per oggi potrà mantenere la validità della giornata e spostarla su una prossima data. Per gli skipass, essendo tutti a data aperta, rimangono validi e sarà possibile recuperare questa giornata in qualsiasi altra fino a fine stagione. Vi aggiorneremo sulle condizioni di domani (lunedì 27 gennaio, ndr). Grazie per la comprensione!», comunica la stazione sulla propria pagina Facebook. Tutto chiuso per maltempo anche agli Spiazzi di Gromo.