Piazza Brembana, si apre una voragine: cede la strada - Le foto

Una voragine si è aperta nel primo pomeriggio di martedì 30 gennaio a Piazza Brembana lungo la strada che collega il centro del paese con l’area mercato e autolinee. Sono stati alcuni automobilisti che percorrevano via Locatelli a lanciare l’allarme sorpresi dall’improvvisa buca nell’asfalto. Per fortuna non si sono verificati incidenti e non ci sarebbero dunque feriti.