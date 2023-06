Precipita per 400 metri sul Lyskamm, muore alpinista bergamasco

Un alpinista bergamasco è morto lunedì 19 giugno in un tragico incidente in montagna sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa. Angelo Panza, 67 anni, originario di Sedrina ma da anni residente a Sorisole, è precipitato per circa 400 metri insieme alla sua compagna di cordata, una donna italiana di 47 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata. All’arrivo dei soccorritori la donna era in gravi condizioni, ma ancora cosciente.