San Giovanni Bianco, incidente tra un’auto e un mezzo pesante

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12,30, in via Ceresa a San Giovanni Bianco, sulla strada statale della Valle Brembana. Una Opel alla cui guida si trovava una diciannovenne, diretta in alta valle, avrebbe prima urtato lo spigolo di un edificio poco prima della parrocchiale, quindi un autoarticolato che viaggiava verso San Pellegrino.