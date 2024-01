San Giovanni Bianco, tragico schianto in moto: muore un 47enne

Un motociclista di 47 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di giovedì 11 gennaio lungo la ex strada provinciale 470 tra San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco: lo scontro con un’auto per cause ancora in via di accertamento è avvenuto intorno alle 15.30 in località Tre Croci all’altezza del bivio per la stazione ecologica. Sotto choc il 66enne alla guida della vettura.